Минфин впервые раскрыл зарплаты министров

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Минфин впервые опубликовал зарплаты в федеральных госорганах в составе своих открытых данных. Обнародованы данные о зарплате большинства министров в 2016 году, в 2017 они не индексировались.
Больше всех заработал за год министр финансов – 1,73 миллиона рублей в месяц. За ним следует министр экономического развития, тогда еще занимавший этот пост Алексей Улюкаев – 1,266 миллиона рублей, на третьем месте министр энергетики – 1,155 миллиона рублей.
Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС 954 и 921 тысячу рублей соответственно. Кроме того, высокие зарплаты были у глав ведомств, занимавшихся вопросами юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.
Самые низкие зарплаты оказались у руководителей Минстроя и Минсельхоза. Михаил Мень получал 443 тысячи рублей в месяц, Александр Ткачев – 451 тысячу рублей.
Не исключено, что зарплаты сотрудников федеральных ведомств изменились в 2017 году, поскольку их могли увеличить за счет размера заработка вакантных должностей в министерствах.
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