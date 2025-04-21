Путин назвал непростой ситуацию в Донбассе и Новороссии

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Ситуация в Донбассе и Новороссии непростая, – она "боевая", и там важны ветераны СВО во власти – "люди, которые ничего не боятся", заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов РФ.

"Я очень рад тому, что вообще у нас на всех уровнях власти появляются люди с боевым опытом, а особенно это важно для так называемых новых, исторических российских территорий", – указал глава государства.

Кроме того, один из участников встречи, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, в своем докладе Путину заявил, что победа будет за Россией.

"Никто в этом не сомневается", – сказал президент.

Пасхальное перемирие в зоне СВО действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако в Минобороны РФ указывали, что украинские военные во время перемирия 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Путин отметил, что предложение по прекращению огня рассматривалось Украиной в качестве игры судьбами и жизнями людей.