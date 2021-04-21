Песков рассказал о банковских вкладах Путина

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"У президента есть банковские вклады", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что задекларированные президентом автомобиль "Волга" и прицеп "Скиф", скорее всего, хранятся в гараже.

"Я не знаю точно, где хранится "Волга" и прицеп "Скиф", но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено", – сказал он.

Кроме того, Песков раскрыл источник своих высоких доходов. Пресс-секретарь президента России объяснил, что источником задекларированных им высоких доходов являются проценты от банковских вкладов и финансы, находящиеся у него в управлении.

Ранее были опубликованы сведения об имуществе, доходах и расходах правительства за 2020 год. По этим данным, Песков за 2020 год заработал 12,527 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка – 212,878 миллиона рублей.

Заработок Путина составил 9 миллионов 994 тысячи рублей. Из декларации следует, что его доход за минувший год превысил задекларированный им заработок за 2019 год почти на 270 тысяч рублей.