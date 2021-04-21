Песков раскрыл источник своих высоких доходов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что источником задекларированных им высоких доходов являются проценты от банковских вкладов и финансы, находящиеся у него в управлении.

"У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся. Как у госслужащих, у нас достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее, например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации компаний. А я вам признаюсь, что очень много российских компаний, которые у нас очень популярны, они по сути являются иностранными. Но все равно как-то с теми деньгами, которые у нас есть, мы их пытаемся отдавать разным компаниям в управление, что не запрещено законом. Эти доходы плюсуются к зарплате, и они декларируются", – сказал Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Представитель Кремля также прокомментировал свое преимущество по доходам над Владимиром Путиным, отметив, что не только его доход превысил заработок президента.

"Не только пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент. Многие заработали больше, чем президент. Дело в том, что "а" – по-разному начисляется зарплата; "б" – разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении", – объяснил Песков.

Ранее были опубликованы сведения об имуществе, доходах и расходах правительства за 2020 год. По этим данным, Песков за 2020 год заработал 12,527 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка – 212,878 миллиона рублей.

Заработок Путина составил 9 миллионов 994 тысячи рублей. Из декларации о доходах президента следует, что его доход за минувший год превысил задекларированный им заработок за 2019 год почти на 270 тысяч рублей.