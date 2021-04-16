Опубликованы декларации правительства за 2020 год

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Опубликованы сведения об имуществе, доходах и расходах правительства за 2020 год. Соответствующая декларация размещена на официальном сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за 2020 год заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка – 212,878 миллиона рублей.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев задекларировал доход в размере 18,11 миллиона рублей.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19 миллионов 853 тысячи рублей. Как уточнили в пресс-службе кабмина, эта сумма сложилась из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства РФ заработал ранее.
При этом глава министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в размере 10 234 582 рублей, что примерно на 1,7 миллиона больше, чем в предыдущем году.
Доходы главы Минздрава РФ Михаила Мурашко выросли почти в пять раз с 2019 года. В прошлом году он задекларировал более 26 миллионов рублей.
Вице-премьер Татьяна Голикова заработала за 2020 год более 40 миллионов рублей, а ее супруг – более 269 миллионов рублей.
Доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2020 году составили более 27 миллионов рублей, а его супруга за этот период заработала более 10,6 миллиона рублей.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в 2020 году заработала более 9 миллионов рублей, это почти на 2 миллиона больше, чем в прошлом году.
Тем временем доходы главы Минпросвещения Сергея Кравцова в 2020 году выросли более чем в три раза и составили свыше 9 миллионов рублей. Его супруга задекларировала доход в размере более 12 миллионов рублей.
Ранее Владимир Путин задекларировал свой доход за 2020 год. Заработок президента составил 9 миллионов 994 тысячи рублей. Из декларации о доходах президента следует, что его доход за минувший год превысил задекларированный им заработок за 2019 год почти на 270 тысяч рублей.
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