Путин поручил в течение месяца предоставить меры поддержки малого и среднего бизнеса

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Владимир Путин дал поручение правительству РФ в течение месяца предоставить дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом глава государства заявил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.
"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства", – сказал он.
Глава государства пояснил, что меры должны касаться расширения сбыта продукции, налогового стимулирования и доступных кредитов.
Ранее Путин поручил ввести жесткий контроль в сфере борьбы с углеродными выбросами. По его мнению, предприятия, которые наносят экологический вред окружающей среде, должны нести финансовую ответственность.
21 апреля в "Манеже" глава государства выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 17-м.
Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.
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