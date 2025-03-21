Фото: 123RF/bartusp

Европейские политики преисполнены желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что в публичной плоскости европейские лидеры "показывают другое лицо и другие глаза". Он также отметил, что милитаризовать страны Европы они пытаются, не взирая на цену этих действий.

Однако Песков назвал очевидным тот факт, что "многим европейцам это не нравится". Тем не менее практически все они продолжают следовать "в этом мейнстриме".

При этом милитаризация Европы представляет собой весьма опасную тенденцию, которая не будет способствовать ни восстановлению доверия, ни приближению обстановки к разрядке, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он также отметил, что такой вариант развития событий не повысит и уровень безопасности самой Европы.

Ранее Песков заявлял, что Европа превратилась в партию войны. Он обратил внимание, что курс на милитаризацию европейских государств явно диссонирует с настроем президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на поиск путей к мирному переговорному процессу.

