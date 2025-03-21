Постпред РФ Ульянов: идея ЕС добиться мира через силу напоминает анекдот

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов иронично прокомментировал идею некоторых лидеров ЕС добиться мира на Украине через силу. Мнение он выразил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ряд европолитиков делают воинственные заявления и угрожают крайне рискованными действиями.

"Это напоминает советский анекдот: "И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", – высказался он.

Ранее лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. Согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

При этом конфликт на Украине, как указано в документе, представляет для ЕС "экзистенциальную угрозу". Там утверждается, что "от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС".