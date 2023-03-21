Михаил Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 21 марта, проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Он отметил, что Мишустин и Си Цзиньпин встретятся в первой половине дня. До этого политики проводили 27-ю регулярную встречу в декабре прошлого года. На ней премьер-министр России заявил, что Москва и Пекин совместно готовы к противостоянию нарастающего внешнего давления, так как РФ и КНР заинтересованы в процветании обоих государств.

По словам помощника президента России, 21 марта также состоятся переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в составе делегаций. Главы обеих стран обсудят вопросы по взаимодействию в экономической сфере. Первый раунд переговоров 21 марта будет представительным.

Предполагается, что в переговорах примут участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, посол РФ в КНР Игорь Моргулов и сам Ушаков.

В расширенном составе переговоры состоятся при участии шести вице-премьеров, помощника президента Максима Орешкина, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра финансов Антона Силуанова и главы "Росатома" Алексея Лихачева.

20 марта лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Путиным. Самолет с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Неформальная встреча глав двух государств завершилась спустя 4,5 часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Путин отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.



Встреча премьер-министра РФ и лидера КНР состоится в Москве 21 марта

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