Путин и Шойгу провели выходные в тайге

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На кадрах, опубликованных президентской пресс-службой, запечатлено, как глава государства в компании министра обороны совершил пешую прогулку по тайге, а также проехал на вездеходе. Машиной управлял сам Путин.

После этого спутники провели чаепитие за накрытым под деревьями столом, а затем Шойгу показал Путину свою мастерскую по обработке дерева.

Ранее Путин заявил, что присоединение Крыма к России является прямым результатом укрепления государства изнутри. По его словам, за последние 20 лет российским властям удалось восстановить страну как единое централизованное государство. Также президент РФ поблагодарил сограждан за терпение, трудолюбие и мужество.