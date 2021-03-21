Путин назвал присоединение Крыма к России следствием укрепления государства изнутри

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Владимир Путин заявил, что присоединение Крыма к России является прямым результатом укрепления государства изнутри. Об этом президент РФ рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"...что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил в родную гавань – то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", – заявил глава государства.

Путин также заявил, что за последние 20 лет российским властям удалось восстановить страну как единое централизованное государство. Президент РФ поблагодарил сограждан за терпение, трудолюбие и мужество и отметил, что в конце 90-х годов прошлого века Россия оказалась у "опасной черты".

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в минувший четверг, 18 марта, посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве" в "Лужниках". Президент в своей речи отметил, что воссоединение полуострова с Россией является важным днем для всей страны и в особенности для самих местных жителей.

Собянин же подчеркнул, что несмотря на "четверть века по разные стороны границы", Россия всегда верила в воссоединение с Крымом. Градоначальник назвал полуостров святым местом, а Севастополь – городом-побратимом.

Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года. В честь праздника с 18 по 21 марта в Москве проходят различные выставки, на которых расскажут об истории Крыма. Также будут работать тематические праздничные шале.

