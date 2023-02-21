13:48Политика
Путин объявил о продлении трассы М-12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что было принято решение продлить скоростную автодорогу М-12 Москва – Казань.
"Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе – до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай", – подчеркнул российский президент.
Глава страны отметил, что это окажет помощь в выстраивании новых логистических коридоров и расширении экономических связей с рынками Юго-Восточной Азии.
Также Путин предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 миллиона рублей. Российский президент подчеркнул, что в стране следует обеспечить гарант сохранности пенсионных накоплений жителей РФ по типу страхования вкладов.
Глава государства указал, что в стране следует защитить инвестиционные вложения граждан от вероятного банкротства.
Ранее Путин предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля. По словам президента, задача властей состоит в том, чтобы обеспечить ощутимый рост реальных зарплат россиян.
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе
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