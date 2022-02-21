Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании – Путин

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Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

"А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", – подчеркнул глава РФ.

Ранее российский президент отметил, что ситуация в Донбассе на сегодняшний день приняла критический характер.

Это, по словам Путина, вопрос очень серьезный, так как Украина является для России неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства.

