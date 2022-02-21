Медведев заявил, что Запад пытается полностью перекроить карту мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуация в сфере обеспечения безопасности России вызывает тревогу в связи с попытками Запада перекроить карту мира, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании ведомства в Кремле.
"Только что и Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.), и выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны. Я имею в виду попытки Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу, выдвинуться на рубежи и практически поставить нас в безвыходное положение", – сказал Медведев.
Он отметил, что таким образом Запад нарушает те "красные" линии, о которых Путин неоднократно говорил в своих выступлениях на международной арене.
Ранее Медведев заявил, что ситуация на Украине не будет улучшаться, поэтому единственный способ разрешить конфликт – это признать правосубъектность Донецкой и Луганской народных республик.
По мнению Медведева, большинство россиян готовы поддержать решение главы государства о признании республик. Также он напомнил, что в ДНР и ЛНР проживают порядка 800 тысяч граждан России.
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