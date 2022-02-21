Медведев высказался за признание независимости ДНР и ЛНР

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Ситуация на Украине не будет улучшаться, так что единственный способ разрешить конфликт – это признать правосубъектность Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если ситуация будет развиваться по такому пути, <…> а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, которые мы сейчас видим, эта ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет", – подчеркнул он.

По мнению Медведева, большинство россиян готовы поддержать решение главы государства о признании республик.

Председатель Совбеза напомнил, что в ДНР и ЛНР проживает порядка 800 тысяч граждан России. В похожих ситуациях американцы проводят спецоперации для защиты собственного населения.

"Мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно "из всех утюгов", так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем, и каким образом этому давлению противостоять", – отметил Медведев.

В то же время он предположил, что через какое-то время напряжение начнет спадать и стороны будут готовы вернуться к переговорам.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию признать независимость республик. Пушилин также обратился к Путину с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества в сфере обороны. По его словам, в республиках ценят вклад Москвы в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Востоке Украины, однако Киев с военной поддержкой США намерен решить конфликт силой.

