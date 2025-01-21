Путин поздравил Харатьяна с 65-летием

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Владимир Путин поздравил российского актера Дмитрия Харатьяна с 65-летием. Это следует из телеграммы президента РФ, которая была размещена пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что знает Харатьяна как талантливого и разнопланового актера, а также как очень позитивного человека. Президент уточнил, что Харатьяну удалось реализовать себя не только на сцене театра и в кино, но и в качестве эстрадного артиста, телеведущего и общественного деятеля.

Кроме того, Путин пожелал актеру "крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения".

В конце декабря 2024 года Путин наградил Харатьяна орденом Дружбы. Кроме того, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоился народный артист РФ Игорь Верник за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолетнюю деятельность. Также орден Почета получил музыкант Владимир Пресняков.

Более того, президент наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и последнего из членов первого состава отряда космонавтов Бориса Волынова орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени.

