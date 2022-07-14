Харатьян рассказал, что отличает москвичей от жителей других городов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актер Дмитрий Харатьян в разговоре с изданием "Москвич Mag" назвал важное отличие москвичей от проживающих в других регионах. Главной особенностью, по его мнению, является пытливость, которая практически отсутствует у жителей столицы.

"Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва – это уже данность, потому они более расслабленные", – выразился актер.

Харатьян добавил, что нередко встречается с ситуациями, когда жители из других регионов знают о столице больше, чем те, кто проживает в ней на постоянной основе.

Ранее Сергей Собянин утвердил даты проведения выставок "Город для каждого" и "Мой район". Первую разместят на двух этажах выставочного зала "Манеж", вторую – в Гостином дворе. Москвичи смогут посетить выставки "Город для каждого" и "Мой район" с 1 по 31 августа и с 5 по 6 августа соответственно.

