Путин рассказал о желаемом новогоднем подарке

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Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, какое желание загадает в Новый год и что хотел бы получить в подарок на этот праздник, передает РИА Новости.

"Мое желание простое – чтобы все желания исполнялись", – ответил президент. А вопрос о подарке он назвал сложным.

"Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности..., их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны и поддержки людей", – подчеркнул глава государства. Он хотел бы, чтобы у людей была уверенность в том, что страна двигается в правильном направлении.

Путин добавил, что Новый год – это и ожидание чуда и сказки. "Хотелось бы..., чтобы мы могли иметь полное основание рассчитывать не на сказку, а на то, что мы сделаем следующие шаги в улучшении жизни страны", – пояснил президент. Он желает, чтобы новый год настроил россиян оптимистично и стал счастливым для всех.

В начале декабря на форуме добровольцев России Путину ему рассказали о проекте "Мечтай со мной", исполняющим желания тяжелобольных детей. Одним из желаний была мечта Регины: она хочет быть журналистом и взять интервью у интересного собеседника. Глава государства пообещал помочь, а после большой пресс-конференции сам дал интервью девушке.

Она рассказала, что это было очень волнительно, однако нужные слова сами стали приходить ей в голову. Регина убедилась в своем намерении стать журналистом.