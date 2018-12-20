Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:02

Главе СК поручено проконтролировать дело об убийстве братьев-подростков в Дагестане

власть политика суды

15:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ заявил, что поручил председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину взять под личный контроль ситуацию с делом об убийстве в Дагестане двух братьев-подростков в ходе спецоперации в 2016 году. Он заявил об этом в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит 20 декабря в Москве в Центре международной торговли.

"Я должен дать соответствующее поручение, считайте, что оно уже есть у Бастрыкина Александра Ивановича. Он возьмет это на контроль и мне доложит. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, но обещаю, что уделю этому внимание и у Бастрыкина такое поручение будет", – сказал Путин в ответ на просьбу журналистки из Дагестана, которая затронула эту тему в своем обращении к президенту.

Путин поручил Бастрыкину взять дело о стрельбе в Дагестане под личный контроль

Ранее глава государства заявил, что изменения в пенсионном законодательстве, которые произошли в 2018 году, являются правильной стратегией. По его словам, он заранее знал, что это решение вызовет громкие обсуждения в обществе, однако изменения были необходимы и неизбежны. Путин подчеркнул, что через 5-7 лет в любом случае пришлось бы проводить реформы пенсионного законодательства, но уже без сохранения льгот.

Также он заявил, что основой укрепления страны должен стать патриотизм. Насчет российской экономики и ее развития в ближайшее время Путин сообщил, что в начале 2019 года может произойти незначительный всплеск инфляции из-за повышения НДС.

Прямой эфир пресс-конференции Путина транслируется на телеканале Москва 24. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть политика суды

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика