Главе СК поручено проконтролировать дело об убийстве братьев-подростков в Дагестане

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Президент РФ заявил, что поручил председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину взять под личный контроль ситуацию с делом об убийстве в Дагестане двух братьев-подростков в ходе спецоперации в 2016 году. Он заявил об этом в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит 20 декабря в Москве в Центре международной торговли.

"Я должен дать соответствующее поручение, считайте, что оно уже есть у Бастрыкина Александра Ивановича. Он возьмет это на контроль и мне доложит. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, но обещаю, что уделю этому внимание и у Бастрыкина такое поручение будет", – сказал Путин в ответ на просьбу журналистки из Дагестана, которая затронула эту тему в своем обращении к президенту.

Путин поручил Бастрыкину взять дело о стрельбе в Дагестане под личный контроль

Ранее глава государства заявил, что изменения в пенсионном законодательстве, которые произошли в 2018 году, являются правильной стратегией. По его словам, он заранее знал, что это решение вызовет громкие обсуждения в обществе, однако изменения были необходимы и неизбежны. Путин подчеркнул, что через 5-7 лет в любом случае пришлось бы проводить реформы пенсионного законодательства, но уже без сохранения льгот.

Также он заявил, что основой укрепления страны должен стать патриотизм. Насчет российской экономики и ее развития в ближайшее время Путин сообщил, что в начале 2019 года может произойти незначительный всплеск инфляции из-за повышения НДС.

Прямой эфир пресс-конференции Путина транслируется на телеканале Москва 24. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.