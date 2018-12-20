Москва установила цены на газ на первое полугодие 2019 года

Столичные власти установили новые тарифы на газ для горожан. Они будут действовать с 1 января по 30 июня 2019 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснили в столичном департаменте экономической политики и развития, в следующем году тарифы на газ, как и на другие коммунальные услуги, будут индексировать в два этапа – с 1 января и с 1 июля. Индексацию тарифов в ведомстве объяснили повышением НДС. Если сейчас ставка тарифа равна 6 рублям 63 копейкам за 1 кубометр газа, то с 1 января тариф вырастет на 11 копеек – до 6 рублей 74 копеек.
Насколько увеличатся тарифы на газ с 1 июля, не уточняется. "Эти решения должны быть приняты в следующем году", – сказано в сообщении ведомства. При этом власти города пообещали, что система мер соцподдержки москвичей по оплате ЖКХ будет действовать в полном объеме
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года изменятся тарифы на воду и отопление. Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления повысится на 1,7%.
18 декабря власти Москвы также утвердили тарифы на электроэнергию: в следующем году стоимость одного КВт/ч при однотарифном учете составит 5 рублей 47 копеек. С 1 июля этот показатель менять не станут, добавили в департаменте ЖКХ.
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