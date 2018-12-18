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18 декабря, 17:17

Власти Москвы утвердили тарифы на электроэнергию на 2019 год

власть ЖКХ

18 декабря, 17:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы утвердили тарифы на электроэнергию на 2019 год. Приказ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, стоимость одного КВт/ч при однотарифном учете в старых границах Москвы с 1 января составит 5 руб. 47 копеек. Отмечается, что с 1 июля этот показатель не изменится. Для ТиНАО тариф в первой половине 2019 года также составит 5 рублей 47 копеек за 1 кВт/ч.

По данным департамента ЖКХ столицы, за последние несколько лет энергоемкость валового регионального продукта в Москве снизилась. Удельный расход топлива на выработку единицы тепловой и электрической мощности был снижен с 4,13 килограмма условного топлива в 2012 году до 3,2 килограмма – в 2017 году.

На сегодняшний день Москва обеспечивает электроэнергией более 15 миллионов своих жителей. Столица имеет показатель на уровне 959 киловатт-часов на человека в год. При этом в Лондоне этот показатель составляет 1500 киловатт-часов, в Нью-Йорке – 2500 киловатт-часов на человека ежегодно.

В октябре сообщалось, что социальные дифференцированные тарифы на электроэнергию, аналогичные тем, которые предоставляются сотовыми операторами, могут ввести для населения с 1 июля 2019 года, если их одобрит правительство.

Предполагается, что норма энергопотребления составит 300 киловатт-часов в месяц; этот объем энергии будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше 300 киловатт-часов в месяц – по повышенному.

Объем потребленной энергии будет фиксироваться не на человека, а на домохозяйство. В России средний размер домохозяйства составляет 2,5 человека, а средний уровень потребления энергии – 220 киловатт-часов в месяц.

власть ЖКХ

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