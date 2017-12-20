Медведев выделил 55 млрд рублей на кредиты субъектам РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
Кабмин РФ увеличил объем бюджетных средств на 55 миллиардов рублей для предоставления кредитов регионам.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает "Газета.ру".
Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов Федерации и рефинансировать долг регионов.
Ранее правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей 40 регионам, показавшим лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий за 2016 год.