В Кремле назвали главную для Путина тему на саммите G20

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин примет участие в саммите G20, который состоится 21 ноября в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков.

По его словам, главными вопросами для обсуждения российского лидера на саммите станут борьба с коронавирусом и минимизация последствий пандемии для экономики.

"В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Саммит будет проходить под председательством Саудовской Аравии.

Саммит G20 во второй раз пройдет по видеосвязи. Первая онлайн-конференция G20 состоялась под председательством Саудовской Аравии 26 марта.

Второй саммит должен был состояться в апреле, но был перенесен из-за разногласий Китая и США.