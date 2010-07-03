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Политика

17:40

Путин ответил Костину фразой "у нас хозяев нет"

власть политика экономика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Глава ВТБ Андрей Костин назвал Владимира Путина "настоящим хозяином", на что президент ответил ему: "У нас хозяев нет".

На форуме "Россия зовет!" к Костину обратились с вопросами из зала и назвали его "хозяином мероприятия". "Тут настоящий хозяин пришел, Владимир Владимирович, поэтому я, так, у него помощником буду", – заявил Костин.

"У нас здесь нет ни хороших вопросов, ни плохих, у нас нет хозяев, у нас нет подчиненных. Мы здесь все в равном положении. Нас загнали, как это называется у вас?.. На панель", – заявил президент. Позже он добавил: "Лучше на подиум, скажем".

Путина спросили о его отношении к ситуации с "Башнефтью", контрольный пакет в которой в 2016 году приобрела "Роснефть", и уточнили, чтобы он посоветовал главе Башкирии (у правительства региона доля в компании составляет 25%).

Президент ответил, что государство не вмешивается в текущую деятельность компаний. Он добавил, что "Башнефть" всегда отличалась хорошими перерабатывающими мощностями, но у нее были проблемы с добычей. В ответ Костин подтвердил, что положение компании очень хорошее.

Ранее стало известно, что объем накоплений на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года достиг 3,4 триллиона рублей. Лидером списка нефинансовых организаций стал "Газпром" с суммой 849,4 миллиарда рублей. На втором месте – "Роснефть" с 832 миллиардами, на третьем – "Лукойл" с 492,7 миллиарда.

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