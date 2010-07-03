Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:22

В Крыму ответили на требование Украины компенсировать убытки

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал подготовку администрацией морских портов Украины требования к России о выплате компенсации убытков из-за присоединения Крыма к РФ.

"Судя по той сумме, которую обозначили, можно сказать, что Украина действительно находится в стадии стагнации, что явно им не хватает средств на текущие расходы государственного характера", – сказал Гемпель в беседе с RT.

По его словам, Киеву пора перейти от обвинительных исков в адрес Москвы к конструктивному диалогу.

Гемпель подчеркнул, что подобного рода претензии не имеют никаких юридических оснований.

Накануне стало известно, что администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству России о выплате компенсации.

Ранее сообщалось, что в НАТО призвали передать Киеву контроль над Крымом. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва отрицательно оценивает данный призыв. Он отметил, что Россия не собирается обсуждать этот вопрос, тем более с НАТО.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика