В Крыму ответили на требование Украины компенсировать убытки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал подготовку администрацией морских портов Украины требования к России о выплате компенсации убытков из-за присоединения Крыма к РФ.

"Судя по той сумме, которую обозначили, можно сказать, что Украина действительно находится в стадии стагнации, что явно им не хватает средств на текущие расходы государственного характера", – сказал Гемпель в беседе с RT.

По его словам, Киеву пора перейти от обвинительных исков в адрес Москвы к конструктивному диалогу.

Гемпель подчеркнул, что подобного рода претензии не имеют никаких юридических оснований.

Накануне стало известно, что администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству России о выплате компенсации.

Ранее сообщалось, что в НАТО призвали передать Киеву контроль над Крымом. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва отрицательно оценивает данный призыв. Он отметил, что Россия не собирается обсуждать этот вопрос, тем более с НАТО.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

