Поездка Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону не планировалась заранее

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Поездка Владимира Путина в штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону не планировалась заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта поездка была достаточно оперативно согласована и организована.

"Эти поездки проходят достаточно регулярно и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", – сказал Песков.

Ночью Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, возвращаясь из Перми. Дмитрий Песков сообщил, что президент провел беседы с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи спецоперации в соответствии с планом. Он также представил президенту доклад за закрытыми дверями, содержание которого не раскрывается.

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