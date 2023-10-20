Кремль планирует провести большую пресс-конференцию Путина

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В планах Кремля в нынешнем году провести большую пресс-конференцию Владимира Путина. О сроках сообщат позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения", – сказал он.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян Путину составил 77%. Это подтверждают данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос провели с 25 сентября по 1 октября, участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Также 48,5% респондентов одобряют деятельность российского правительства, а работу Михаила Мишустина – 51,1% граждан. О доверии главе кабмина рассказали 60,2% опрошенных.

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