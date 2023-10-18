Владимир Путин прилетел в Китай вместе со своим автомобилем

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прилетел с визитом в Китай вместе с личным автомобилем. Кадры, подтверждающие этот факт, опубликовали в телеграм-канале журналистов кремлевского пула.

На фото видно, как в бронированный Aurus Senat черного цвета садится президент России после своего прибытия в пекинский аэропорт Шоуду. Кроме того, на снимке заметно, что на автомобиле нет номеров.

Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине утром 18 октября. Затем состоялась беседа в узком составе и отдельно – в формате "с глазу на глаз". Путин подчеркнул, что в нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация. По его словам, именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.

После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Владимир Путин рассказал, что они обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Также президент России дал пресс-конференцию по итогам визита.

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине