Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Скобцевой

Фото: кадр из фильма "Опасные каникулы", режиссер – Ольга Беляева

Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи с кончиной его матери. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни.

Президент РФ обратил внимание, что Ирина Скобцева была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости. Путин отметил, что актриса подавала коллегам, ученикам, зрителям настоящий пример преданности профессии.

"Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). Она была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука.

Соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР также выразил Сергей Собянин.

Прощание с актрисой пройдет в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище