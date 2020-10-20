Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила кинокомпания Федора Бондарчука и "НМГ Студии" Art Pictures в своем аккаунте в Instagram.

О дате и месте похорон пока не сообщалось, причина смерти также неизвестна, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на PR-директора Art Pictures Studio Марию Далакян.

Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). В ее фильмографию входят такие известные киноленты, как "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Зигзаг удачи".

Известность получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова "Война и мир". В 1974 году Скобцева получила звание народной артистки СССР. В 1997 году она была удостоена ордена Дружбы, а в 2018 году – ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Скобцева была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука. В браке с ним родились двое детей: дочь Елена и сын Федор Бондарчук.