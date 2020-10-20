Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Скобцевой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре, режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Об этом сообщает RT.

Бортко рассказал, что был счастлив работать с ней.

"Она была замечательной актрисой и очень эффектной женщиной", – поделился режиссер.

Бортко выразил соболезнования родственникам актрисы.

"Я очень скорблю вместе с ее родными… Очень жаль, что она умерла", – заключил Бортко.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. О дате и месте похорон пока не сообщалось, причина смерти также неизвестна.