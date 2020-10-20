Собянин выразил соболезнования близким народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ушла из жизни актриса огромного таланта и обаяния, подарившая созвездие незабываемых женских образов нескольким поколениям зрителей", – написал глава города.

Он также выделил такие качества Скобцевой, как высокий профессионализм, верность актерскому мастерству и большой педагогический талант. Собянин отметил, что благодаря им она завоевала "любовь и уважение со стороны многочисленных учеников".

"Светлая память об Ирине Константиновне Скобцевой навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников", – заключил Собянин.

Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Дата и место похорон пока неизвестны. О причинах смерти также не сообщалось.

Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). В ее фильмографию входят такие известные киноленты, как "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Зигзаг удачи".

Известность получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова "Война и мир". В 1974 году Скобцева получила звание народной артистки СССР. В 1997 году она была удостоена ордена Дружбы, а в 2018 году – ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Скобцева была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука. В браке с ним родились двое детей: дочь Елена и сын Федор Бондарчук.