Прощание с Ириной Скобцевой пройдет на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
22 октября на Новодевичьем кладбище состоится прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сына Федора Бондарчука.
"Прощание с моей мамой, Ириной Константиновной, пройдет в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище", – пояснил он.
Бондарчук также напомнил об эпидемиологической ситуации в Москве и попросил во время церемонии соблюдать дистанцию и надеть защитные маски.
Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни.
Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). В ее фильмографию входят такие известные киноленты, как "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Зигзаг удачи". Известность получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова "Война и мир".
Соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР выразил Сергей Собянин.
Актриса Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни
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