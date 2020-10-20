Прощание с Ириной Скобцевой пройдет на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

22 октября на Новодевичьем кладбище состоится прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сына Федора Бондарчука.

"Прощание с моей мамой, Ириной Константиновной, пройдет в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище", – пояснил он.

Бондарчук также напомнил об эпидемиологической ситуации в Москве и попросил во время церемонии соблюдать дистанцию и надеть защитные маски.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни.

Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). В ее фильмографию входят такие известные киноленты, как "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Зигзаг удачи". Известность получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова "Война и мир".

Соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР выразил Сергей Собянин.