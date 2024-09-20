Песков: в планах Путина нет поездки на инаугурацию президента Мексики

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Президент России Владимир Путин не поедет на инаугурацию мексиканского президента Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В планах президента не было такой поездки", – отметил Песков.

О том, что Путину было направлено приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Шейнбаум, стало известно 7 августа.

Отмечалось, что визит российского лидера в страну мог быть осложнен тем фактом, что на Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест Путина.

В диппредставительстве Мексики в РФ отмечали, что президент России может приехать сам или же назначить другого высокопоставленного чиновника, который примет участие в инаугурации от его имени.