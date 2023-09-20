Песков заявил, что ООН нужно адаптироваться к глобальным изменениям

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Тектонические изменения происходят в мире, что требует от ООН, в первую очередь от ее основного органа – Совета безопасности, определенной адаптации. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил RT Arabic.

Песков добавил, что сейчас в мире много конфликтов, международное право попрано, а системы бреттон-вудских и экономических отношений де-факто разрушаются. Многие страны считают, что Совбез ООН должен быть более инклюзивным и включать в себя страны, "голос которых всеслышен" в мире, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Отмечается, что в мире набирает скорость взаимодействия стран, разделяющих общую философию, подход к текущей системе международных отношений и понимание характера межгосударственных отношений, которые основываются на неприятии того, чтобы кто-то диктовал кому-то свои условия. Песков подчеркнул, что основой всех дел должно быть право, а не правила, которые "кто-то выдумывает для себя", а затем нарушает по своему усмотрению.

По его мнению, создать другую систему международных отношений не получится, поэтому нужно совершенствовать и развивать имеющуюся.

"Все равно главный орган – это ООН, другого у нас нет", – подчеркнул Песков.

Ранее Песков, комментируя планы президента США Джо Байдена относительно расширения состава Совбеза, сказал, что Совет безопасности ООН действительно нужно реформировать для повышения его эффективности.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заявил, что было бы правильно включить в состав Совбеза некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден на неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН. В частности, речь идет о том, чтобы сделать орган более инклюзивным и всеобъемлющим.

Байден выразил подобное мнение на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен добиваться реформы Совета безопасности ООН, поскольку США считают, что в этом органе необходимы новые голоса и новые мнения.

Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом