Байден призвал расширить состав Совбеза ООН

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Вашингтон намерен добиваться реформы Совета безопасности ООН, поскольку США считают, что в этом органе необходимы новые голоса и новые мнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского президента Джо Байдена.

Такое мнение он выразил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В своем прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать расширение Совета безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов", – подчеркнул Байден.

Делегацию РФ на 78-й Генассамблее ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нее вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также должен был войти зампредседателя Госдумы Леонид Слуцкий. Состав делегации Владимир Путин утвердил в августе.

Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Вместе с этим он присоединится к мероприятиям по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

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