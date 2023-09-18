Песков поддержал планы Байдена по трансформации СБ ООН

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Совет безопасности ООН действительно нужно реформировать для повышения его эффективности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы президента США Джо Байдена относительно расширения состава Совбеза.

"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена его эффективность. <...> Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников", – сказал он.

Об инициативе Байдена также высказался первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с "Газетой.ру" он заявил, что было бы правильно включить в состав Совбеза некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки.

"Было бы правильно, если бы, допустим, члены БРИКС вошли бы в Совет. <...> И Индия, и Бразилия, я считаю, что абсолютно правильно принятие этих стран в Совет безопасности. <...> Я думаю, что надо бы в ближайшее время подумать об африканских странах и, возможно, ближневосточных", – сказал парламентарий.

Говоря о возможности принятия в Совбез Германии и Японии, Чепа рекомендовал с ними не спешить, напомнив их роль во Второй мировой войне. Он напомнил, что данный орган был создан в том числе для недопущения повторения процессов тех времен. Также он напомнил, что Япония до сих отказывается подписывать некоторые договоры по результатам войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден на неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН. В частности, речь идет о том, чтобы сделать орган более инклюзивным и всеобъемлющим.



Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом