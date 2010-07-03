Аксенова переизбрали главой Крыма

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Сергея Аксенова переизбрали на пост главы Крыма сроком на 5 лет. На сессии республиканского парламента нового созыва его кандидатуру поддержали все 74 депутата, сообщает РИА Новости.

"Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на 5 лет", – говорится в принятом постановлении.

18 марта 2014 года Аксенов вместе с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым и председателем координационного совета Севастополя Алексеем Чалым подписал с Владимиром Путиным договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В нынешнем году Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. В список вошли представитель "Единой России" Сергей Аксенов, депутат Госдумы Павел Шперов и депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ).

Согласно Конституции Республики Крым от 11 апреля 2014 года, глава Республики Крым избирается депутатами Государственного Совета Республики Крым из числа кандидатов, представленных президентом РФ. Глава региона избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

