Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

В список вошли представитель "Единой России" Сергей Аксенов, депутат Госдумы Павел Шперов и депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ), сообщает ТАСС.

Выборы должны состояться до 23 октября.

Согласно Конституции Республики Крым от 11 апреля 2014 года, глава Республики Крым избирается депутатами Государственного Совета Республики Крым из числа кандидатов, представленных президентом РФ. Глава региона избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Каждому кандидату предоставляется право выступить перед депутатами Государственного Совета Крыма с основными положениями программы предстоящей деятельности в случае его избрания главой Республики Крым.

Действующим главой Крыма является Сергей Аксенов. 18 марта 2014 года он вместе с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым и председателем координационного совета Севастополя Алексеем Чалым подписал с Владимиром Путиным договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

