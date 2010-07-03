Аксенов призвал прекратить обсуждать идею о новом названии Крыма

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение вопроса об изменении названия республики. По его словам, подобные инициативы не актуальны.
"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", – написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах.
По словам Аксенова, на сегодняшний день стоит задача "сделать республику процветающим самодостаточным регионом России.
Ранее глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать Республику Крым в Республику Крым – Тавриду.
По словам Шонуса, подобное изменение укрепит российский статус полуострова. Инициативу поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
Вице-премьер добавил, что, если инициативу поддержит общественность, ее выведут на уровень обсуждения в Государственном совете полуострова и в других органах власти.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
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