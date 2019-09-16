В правительстве Крыма поддержали инициативу о новом названии региона

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Глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать Республику Крым в Республику Крым – Тавриду, передает "Российская газета".

По словам Шонуса, подобное изменение укрепит российский статус полуострова. Инициативу поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется", – подчеркнул Мурадов, приведя в пример Якутию (Саха) и Северную Осетию (Алания).

Вице-премьер добавил, что, если инициативу поддержит общественность, ее выведут на уровень обсуждения в Государственном совете полуострова и в других органах власти.

Ранее в украинском посольстве США заявили, что не признают выборы в Крыму, прошедшие в единый день голосования 8 сентября. На это сенатор от полуострова Сергей Цеков ответил, что американское признание "не волнует" крымчан, потому что "ничего другого, кроме подобных заявлений" от них и не ожидалось.