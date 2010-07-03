Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Фото: ТАСС/Мишель Плассар

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в мае 2020 года.

По данным ТАСС, водоизмещение кораблей составит до 15 тысяч тонн. Головной корабль планируется сдать флоту до конца 2027 года.

Предполагается, что УДК смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов. Также они получат большую доковую камеру для десантных катеров.

В 2011 году Россия заключила контракт с французской компанией DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Однако из-за санкций Москва и Париж расторгли договор. В результате Франция выплатила около 950 миллионов евро в качестве компенсации и передала корабли Египту.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что флоту нужны корабли, способные нести вертолеты, но вертолетоносцы наподобие "Мистраля" в стране производить не будут.