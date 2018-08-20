Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российскому флоту нужны корабли, способные нести вертолеты, но вертолетоносцы наподобие "Мистраля" в стране производить не будут. Об этом сообщает "Интерфафкс".

"Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", – цитирует его издание.

Он добавил, что авианесущие корабли должны быть оснащены вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки.

Вопрос строительство вертолетоносцев подняли после того, как из-за украинского кризиса Франция разорвала контракт с Россией на поставку "Мистралей". Французские власти вернули РФ около 949 миллионов евро, а также установленное на кораблях российское оборудование. Затем корабли продали Египту.