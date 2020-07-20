Песков надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян
Россия надеется, что ситуация на границе Армении и Азербайджана будет урегулирована как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о влиянии этого конфликта на сферу торговли в Москве.
По его словам, и армяне, и азербайджанцы с гражданством РФ являются уважаемыми членами российского общества, однако эскалация на армяно-азербайджанской границе не может "оставлять их безучастными".
"Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются четвертый день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.
В Ереване сообщали, что конфликт начался из-за нарушения Баку прекращения огня и попытке захватить опорный пункт Армении. В свою очередь, Азербайджан во всем винит Армению.
В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.
Минобороны Армении сообщило о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана
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