Песков надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян

Россия надеется, что ситуация на границе Армении и Азербайджана будет урегулирована как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о влиянии этого конфликта на сферу торговли в Москве.

По его словам, и армяне, и азербайджанцы с гражданством РФ являются уважаемыми членами российского общества, однако эскалация на армяно-азербайджанской границе не может "оставлять их безучастными".

"Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются четвертый день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

В Ереване сообщали, что конфликт начался из-за нарушения Баку прекращения огня и попытке захватить опорный пункт Армении. В свою очередь, Азербайджан во всем винит Армению.

В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.