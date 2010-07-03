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Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что Павел Грудинин не может претендовать на пост главы кабмина, пока имеет офшорные счета.

Президент зачитал вопрос о том, можно ли назначить Грудинина премьером по аналогии с тем, как в 1998 году главой правительства был назначен Евгений Примаков. "Но у Примакова не было счетов за границей! Он не занимался бизнесом", – отреагировал Путин, отметив, что экс-премьер был "абсолютно чистым и прозрачным человеком".

Ранее ЦИК РФ отказал Грудинину в передаче вакантного мандата депутата Госдумы. На момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ он не закрыл свои зарубежные счета, а депутатам по закону запрещено их иметь.

Путин оценил возможность назначить Грудинина премьером

В конце февраля сообщалось, что главу "Совхоза имени Ленина" лишили мандата в Совете депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Политик был выдвинут КПРФ на пост президента РФ в 2018 году. Он занял второе место, набрав почти 12 процентов голосов.

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