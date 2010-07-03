Фото: телеканал Россия 1

Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.

Во время прямой линии поступил вопрос о статусе участников боевых действий для ополченцев. В 1999 году они помогали защищать село Ботлих от террористов.

Президент выразил благодарность жителям Дагестана, которые помогли сохранить территориальную целостность России.

"Нельзя забыть Цумадинский район, где жители не пропустили на свою территорию бандитов. Это касается и других населенных пунктов, где люди взяли в руки оружие и защитили … и себя, и свою малую Родину, и всю Россию от террористических банд международных", – сказал российский лидер.

Он поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев.

"Нужно просто внести членов ополчения в списки. Поручаю правительству сделать это как можно быстрее", – сказал президент.

20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы.

Путин поручил приравнять к ветеранам ополченцев, сражавшихся на Кавказе



Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

