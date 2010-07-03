Президент пообещал, что будет контролировать реализацию мусорной реформы

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Результаты мусорной реформы граждане РФ должны почувствовать уже сейчас. Об этом заявил Путин в ходе ежегодной прямой линии 20 июня. Мероприятие транслирует в прямом эфире телеканал Москва 24.

Президент также пообещал, что будет лично контролировать реализацию данной реформы.



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Ранее во время прямой линии президент заявил, что необходима персональная ответственность министров за выполнение национальных проектов.

Он подчеркнул, что реальные доходы населения сейчас постепенно восстанавливаются после спада, который проходил последние несколько лет. Путин отметил, что самый большой спад был в 2016 году.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

