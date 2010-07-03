Владимир Путин ответит на вопросы россиян в ходе прямой линии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин проведет семнадцатую прямую линию, в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Эфир начнется сегодня в 12.00 по московскому времени.

Транслировать программу будут телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Задать свой вопрос еще можно, заявки будут принимать вплоть до конца программы. Обратиться к главе страны можно любым доступным способом: позвонить, отправить СМС или ММС, записать видеообращение, а также через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

Количество обращений уже приближается к полутора миллионам. Одно из них прислал путешественник Федор Конюхов. Он просит запретить вылов китов, косаток и других морских млекопитающих для зарубежных океанариумов.

Интерес к прямой линии по-прежнему огромен. Это подтверждает и опрос ВЦИОМ: большинство россиян (около 75 процентов) намерены следить за программой.

Важное отличие этого года, что часть вопросов, поднятых перед прямой линией, власти начали решать до эфира программы. Следственный комитет возбудил первое уголовное дело. В заявлении от граждан говорилось о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области.

В 2018 году прямая линия длилась 4 часа 17 минут, в студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым Путин переадресовывал вопросы.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

