Путин сделал замечание Алиханову за попытку объяснить СВО спад в сфере строительства

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Владимир Путин призвал главу Калининградской области Антона Алиханова не связывать спад в строительстве в регионе со специальной военной операцией РФ по защите ЛНР и ДНР.

"На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах. Заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем", – заявил президент, слова которого приводит ТАСС.

Алиханов в ходе встречи с главой государства в формате видеосвязи заявил, что спад показателей в строительстве можно объяснить трудностями в поставках, которые сложились из-за ограничений после начала спецоперации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала первой, но и не позволяла сделать себя жертвой. Он подчеркнул, что важное условие – это не решать военным путем гражданский конфликт в Донбассе.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.