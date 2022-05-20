Путин поручил проанализировать санкции ВТО против России

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Кабмин РФ должен проанализировать принятые в 2022 году санкции государств – участников Всемирной торговой организации (ВТО) против России, следует из поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

"Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами – членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации", – говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо подготовить обновленную стратегию действий РФ в организации. Срок исполнения поручения – 1 июня.

Ранее Владимир Путин заявил, что незаконные санкции в отношении российских металлургических компаний идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО). Глава государства выразил мнение, что внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, а также широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция.

